Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Inzidenz-Debatte

Ganz offensichtlich reichen gut gemeinte Impfkampagnen nicht aus, und es fehlt bei den Wankelmütigen auch an speziellen Anreizen.



Zusätzliche freie Tage, Impfprämie - warum nicht? Solange wir uns dabei aber gegenseitig blockieren, müssen Parameter eingeführt werden, die weitere harte Einschränkungen verhindern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft verlangt nun das, was viele Menschen schon lange fordern: Die Sieben-Tage-Inzidenz soll künftig nicht mehr allein entscheidend sein. Die Impfquote, die Belegung der Krankenhäuser, die Zahl der Toten, der Verlauf der Krankheit - all das ist mindestens ebenso bedeutsam. Eine Inzidenz von 35 sagt heute viel weniger aus als noch vor einem Jahr. Nur wenn wir das endlich verstehen, können wir auch mit der zu großen Zahl der Impfverweigerer leben.