Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Gipfel mit Spanien

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Gipfel mit Spanien:

"Neben der Initiative in Afrika braucht es in der Flüchtlingspolitik einen fairen Ausgleich in Europa.



So gesehen ist die Vereinbarung von Spanien und Deutschland ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ein viel zu kleiner, aber immerhin einer. Anders wird es nicht gehen. Zumal das Dublin-Abkommen seit langem nicht mehr funktioniert - sonst hätte ja kaum ein Flüchtling in Deutschland ankommen können. Weil man sich aber der Realität stellen muss, gilt es darauf zu reagieren. Egoismus pur wird nicht die Lösung sein."/be/DP/he