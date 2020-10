Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Coronazahlen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Coronazahlen:

"Die Zahlen steigen, doch es bietet sich ein völlig anderes Bild als zu Beginn der Pandemie: Als sich Anfang April Tausende Menschen täglich infizierten, waren die Innenstädte wie ausgestorben.



Die halbe Republik arbeitete im Homeoffice, Geschäfte waren zu und Restaurants durften nur liefern. All das ist vorbei, Menschen gehen wieder aus und treffen sich - mit Abstand und Maske. Wir haben Erfahrungen mit dem Virus gesammelt. In den Arztpraxen und Krankenhäusern hat sich der Umgang mit Corona-Infizierten eingespielt, vielerorts wurden Intensivbetten aufgestockt. Es bleibt dabei: Abstand halten, Handhygiene und Maske tragen helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Das darf in einer Solidargemeinschaft nicht zu viel verlangt sein."/yyzz/DP/he