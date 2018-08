Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Rentendiskussion

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Rentendiskussion:

"Vizekanzler Olaf Scholz schmeißt den in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Fahrplan zur Rentenzukunft aus parteitaktischem Kalkül über den Haufen, damit seine Genossen in ihrer Umfragenverzweiflung endlich wieder ein Thema haben, um in die Offensive zu gehen.



Die SPD desavouiert damit die gerade erst eingesetzte Rentenkommission. Sie hat den falschen Zeitpunkt gewählt - aber richtige Fragen aufgeworfen"/yyzz/DP/he