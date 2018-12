Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur GroKo vor dem Neustart?

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur GroKo vor dem Neustart?:

"Bleibt die große Koalition also in der Dauerkrise? Bricht sie gar auseinander? Oder wird im Regierungsbündnis plötzlich alles gut? Dass ein erfolgreicher Neuanfang gelingt, ist eher unwahrscheinlich.



Die CDU hat sich mit Annegret Kramp-Karrenbauer denkbar knapp für die Parteichefin entschieden, mit der ein Fortbestehen der großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel bis zum Ende der Legislaturperiode vorstellbar ist. Wäre Merkels Gegner Merz Parteichef geworden, wäre es bald zum großen Knall gekommen. Doch Kramp-Karrenbauer steht jetzt unter Druck, den Anhängern von Merz entgegenzukommen. Sein Lager gibt keine Ruhe - bis hin zu der am Weihnachtswochenende von Günther Oettinger verbreiteten Vorstellung, der Verlierer der Vorsitzendenwahl könne doch Kanzlerkandidat werden. Es stehen schwierige Landtagswahlen im Osten an. Der Machtkampf in der CDU ist noch nicht beendet."/yyzz/DP/he