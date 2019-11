Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Debatte um die schwarze Null

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Debatte um die schwarze Null:

"Schöne neue Welt durch neue Schulden? Das schuldenfinanzierte Schwimmbad, klarer Fall, bringt der Politik Applaus in der Gegenwart.



Doch was, wenn die Gemeinde in zehn Jahren erdrückt wird von dann wieder steigenden Zinsen? Gerade die Grünen sollten es besser wissen. In der Umweltpolitik fordern sie zu Recht, man dürfe keine Lasten in Richtung künftiger Generationen schieben - warum soll die gleiche Ethik nicht auch in der Finanzpolitik gelten?"