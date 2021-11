Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Corona-Impfung von Kindern

HANNOVER (dpa-AFX) - "'Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Corona-Impfung von Kindern:

"Es darf keinen Druck auf Eltern geben, ihre Kinder impfen zu lassen. Nicht Kinder sind gefordert, die Impflücke in Deutschland weiter zu schließen. Hier müssen die Erwachsenen Verantwortung übernehmen. Zumal es in diesem Fall umfangreiche Erfahrungen mit der Impfung gibt. Wer sich weigert, mit dem kleinen Piks sich selbst und andere zu schützen, muss wissen, dass er die Lage auch für die Kinder erschwert. Jeder ungeimpfte Erwachsene erhöht das Risiko, dass das Virus weiter mutiert, und er trägt mit dazu bei, dass wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen."/yyzz/DP/he