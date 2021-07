Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Automobilindustrie

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Automobilindustrie:

Die aktuelle Elektroeuphorie ist im Wesentlichen ein westeuropäisches und chinesisches Phänomen.



Schon in den östlichen EU-Ländern ist davon wenig zu spüren. So richtig der Weg also ist: Seine Konsequenzen sind alles andere als banal. Um ihn zu gehen, braucht die Branche nicht einmal riesige Subventionen. Sie braucht klare, europaweit einheitliche Ziele und Rahmenbedingungen. Dagegen kann niemand etwas haben. Aber dafür muss man ihnen zuhören./yyzz/DP/mis