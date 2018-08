Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zum Olaf Scholz zur Rente

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zum Olaf Scholz zur Rente:

"Denn dass der Vorstoß von Scholz unfinanzierbar ist, dürfte dem Hamburger selbst klar sein.



Denkt er also nicht mehr vom Ende her, wie es ihm eigentlich unterstellt wird? Doch, das tut er. Scholz' "Ende" der strategischen Überlegungen ist allerdings nicht das Jahr 2040, sondern das Jahr 2021. In diesem Jahr möchte er Kanzlerkandidat werden. Dafür braucht es ein schönes populistisches, sozialdemokratisches Thema - das hat er mit der Rente womöglich gefunden. Und er braucht Unterstützung von den SPD-Funktionären, die Scholz allerdings mehrheitlich immer wieder unterstellen, im Herzen kein echter Sozialdemokrat zu sein. Auch in dieser Frage hilft der Vorstoß ungemein."/be/DP/he