Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zum Endspurt im Wahlkampf

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zum Endspurt im Wahlkampf

Amerikanische Medien feixen schon, dass, wo die Amerikaner sagen "Yes, wecan" ("Ja, wir schaffen das"), die Deutschen nach "Stabilität" rufen.



Der Wählerwunsch nach Stabilität hat dem Land drei lagerübergreifende große Koalitionen in 16 Jahren beschert. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch die nächste Regierung aus Parteien beider traditioneller politischer Lager, also Union und FDP einerseits sowie SPD, Grünen (und Linken) andererseits besteht. Gut für das Land wäre es, wenn Union und SPD nicht erneut miteinander regieren./be/DP/zb