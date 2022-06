Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Ungarn/EU

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Ungarn/EU:

"Ungarn blockiert wieder. Anfang der Woche hatte Regierungschef Viktor Orban noch einem Ölembargo zugestimmt, als die anderen Staats- und Regierungschefs großzügigen Ausnahmen für Ungarn zustimmten. Nur wenige Tage später erhob Orban neue Forderungen. Die geplanten Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill trage er nicht mit. Und so ist die EU wieder einmal gelähmt - ausgerechnet in Zeiten des Krieges. Der Aggressor in Moskau hat in seinem Bemühen, die EU-Staaten auseinanderzutreiben, einen treuen Verbündeten in Budapest. Es ist höchste Zeit, dass die EU sich von Orban nicht mehr an der Nase herumführen lässt."/yyzz/DP/he