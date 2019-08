Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Trump/Grönland

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Trump/Grönland:

"Was, wenn der US-Präsident den Gedanken nicht loslässt, sein Land in Richtung der Arktis expandieren zu lassen? Das ist unvorstellbar? Nichts ist unvorstellbar, das zeigen die Wahl Trumps und die Ungeheuerlichkeiten, die seine erste Amtszeit pflastern.



Wer die Ruchlosigkeit dieses Präsidenten unterschätzt, dem ist nicht zu helfen. Wer ihn nicht ernst nimmt, wird bitter überrascht. Das zu verstehen wäre immerhin ein Teil einer europäischen Antwort. Ansonsten bleibt nur die Erkenntnis, wie klein wir hier in der Mitte dieses Kontinents geworden sind, seit die Großen keine Lust mehr haben, sich an die Spielregeln der alten Welt zu halten."/yyzz/DP/he