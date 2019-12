Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Thomas Cook

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Thomas Cook

"Schnell den Deckel drauf, um weitere Blamagen und Peinlichkeiten zu vermeiden.



So wirkt das Verhalten der Bundesregierung in Sachen Thomas Cook. Überraschend hat das Kabinett finanzielle Hilfen für Kunden des insolventen Reisekonzerns beschlossen. Es wird um eine dreistellige Millionensumme gehen. Dahinter steckt ein Totalversagen der Regierung. Seit Jahren warnen Juristen, dass die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung von Anzahlungen in Höhe von 110 Millionen Euro pro Reiseveranstalter bei Weitem nicht reicht, wenn einer der großen Konzerne zahlungsunfähig wird. Die Steuerzahler zahlen nun die Zeche in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro für politische Unfähigkeit."/be/DP/zb