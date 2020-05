Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Steinmeier

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Steinmeier:

"Der Bundespräsident richtet auch deswegen so scharfe Worte an seine Landsleute, weil er weiß: Die Trägheit der Aufrechten machen sich die Aufwiegler zunutze.



Der Fraktionschef der größten Oppositionspartei im Bundestag, Alexander Gauland von der AfD, beklagt frei von Reue den Verlust an "Gestaltungsmöglichkeiten" durch den Sieg der Alliierten über die Nazis. Das ist eine durchschaubare Provokation. Es ist aber auch ein Beleg für den Verlust demokratischer Werte. Steinmeier tut gut daran, das Wort vom "Tag der Befreiung" aufzugreifen, das Bundespräsident von Weizsäcker in seiner großen Rede zum 8. Mai 1985 prägte. Es steht für ein Ereignis. Es steht aber auch für eine Geisteshaltung, die nationale Überhöhung und feindselige Abschottung zurückweist. Auf diese Geisteshaltung kommt es heute an."