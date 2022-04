Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu SPD / Waffenlieferungen

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu SPD / Waffenlieferungen:

"Das Zaudern der SPD bei Waffenlieferungen an die Ukraine hat Gründe: Medienberichte belegen das Ausmaß der Vorkriegsbeziehungen zwischen SPD-Spitzenpolitikern und der russischen Führung samt russischer Unternehmen - allen voran von Altkanzler Schröder, Bundespräsident Steinmeier und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Auch Ex-Wirtschaftsminister Gabriel gehört dazu, der nun Steinmeier in Schutz nimmt und dem ukrainischen Botschafter das Verbreiten von "Verschwörungstheorien" vorwirft, weil dieser Steinmeier das Knüpfen eines "Spinnennetzes" an Russland-Kontakten vorgeworfen hatte. Steinmeier hatte sich als Außenminister die Formel von "Annäherung durch Verflechtung" ausgedacht. Bis zum Netz ist es da nicht mehr weit."/yyzz/DP/he