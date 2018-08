HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Ryanair:

"Nicht für alles, aber für vieles sind Billigflieger wie Ryanair verantwortlich.



Dass bei den Iren ausgerechnet in den Sommerferien die Piloten streiken, ist die Quittung für ein Sparmodell beim Personal, das schon aberwitzige Züge angenommen hat. Piloten fliegen als Selbstständige, Mitarbeiter in Spanien bekommen irische Arbeitsverträge - das kann auf Dauer nicht gut gehen. Aber: Wer für 37 Euro von Bremen nach Mallorca und zurück fliegen will, braucht sich nicht zu wundern, wenn er am Ende einmal in einem fensterlosen Containerterminal strandet - und nichts mehr geht. Ryanair ist zum Buhmann geworden, das Geschäftsmodell aber hat sich rasant verbreitet./DP/he