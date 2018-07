Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Özil/DFB

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Özil/DFB:

"Was treibt eigentlich die Spitze des DFB? Der Fall Özil ist der vorläufig letzte Höhepunkt einer Serie von Fehlleistungen und Selbstüberschätzungen in Frankfurt, wo sich manche als Manager sehen und doch nur Funktionäre geblieben sind.



Im Triumph des WM-Sieges 2014 haben sich die DFB-Verantwortlichen, aber auch die Spieler gesonnt. Zu lang, wie sich jetzt zeigt. Sie haben dabei auch übersehen, wie fragil die Konstruktion von der "bunten" Erfolgstruppe ist. Und dass man auch im Misserfolg zu ihr stehen muss, wenn man es ernst meint mit der Integration durch Sport. Keine Hoffnung also? Doch: Mit der Bewerbung für die EM 2024 - ausgerechnet mit der Türkei als Konkurrenten - hat der DFB die Chance zu einem Aufbruch. Er muss es nur erkennen."/ra/DP/he