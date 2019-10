Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Merz/CDU

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Merz/CDU

Kanzlerkandidat der Union kann der Sauerländer wohl nur über einen Mitgliederentscheid werden.



In wenigen Wochen wird auf dem Parteitag darüber abgestimmt. Zur Vorbereitung jagt Merz ein Geschoss in die Mitte der Union, damit die Wände ordentlich wackeln und beim Parteitag alles an Ergebnissen denkbar ist. Bei aller taktischen Streitbarkeit muss man Friedrich Merz eines lassen: Die Kritik der Führungslosigkeit der Bundesregierung hat einen wahren Kern. Merkels Rückzug auf aalglattes, politisches Projektmanagement hat wegen der zum Teil schwachen Minister hinter ihr ein Vakuum hinterlassen. Es fehlt in manchen Bereichen an einem ordnenden Machtwort oder schlicht: an einer Entscheidung./yyzz/DP/zb