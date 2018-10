Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Merkel/CDU

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Merkel/CDU:

"Gefährlich wird es für Merkel erst, wenn arriviertere Figuren wie Jens Spahn ihre Stunde gekommen sehen.



Könnte dieser Fall noch eintreten vor dem CDU-Bundesparteitag im Dezember? Die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg dorthin sind die Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 14. und 28. Oktober. Die Unionsparteien richten sich auf Verluste ein. Doch welche Stimmung damit ausgelöst wird, ist offen. Verwandelt sich der Schreck in Panik, in Veränderungsdrang? Oder setzen sich erneut jene durch, die umso mehr Ruhe und Stabilität verlangen? Merkel spielt jetzt um alles oder nichts. Dass sie Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht trennen will, hat sie deutlich gemacht. Die Entmachtung Kauders nahm Merkel als demokratische Entscheidung hin. Aber auf dem Parteitag im Dezember geht es um mehr: Es geht um sie selbst."/yyzz/DP/he