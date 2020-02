Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Lebensmittel-Gipfel

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Lebensmittel-Gipfel

Es ist ein Teufelskreis: Der Landwirt, der Kosten drücken will, muss große Mengen erzeugen.



Große Mengen wird er aber nur bei den mächtigen Handelskonzernen verlässlich los. Die harte Konkurrenz, die durch Subventionen befeuert wird, drückt die Preise immer tiefer. Viele kleinere Betriebe können sich nur gerade so über Wasser halten, trotz Subventionen, die oft genug die Hälfte des Einkommens eines Hofs ausmachen. Verlierer ist auch die Umwelt: Der Preiskampf zwingt dazu, immer mehr Pflanzenschutzmittel einzusetzen, immer mehr Tiere zu mästen - durch deren Gülle das Trinkwasser immer stärker belastet wird. Jetzt will es Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit der Drohung von Sanktionen gegen Handelskonzerne richten. Das Grundproblem wird damit nicht gelöst./al/DP/zb