Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Klimabilanz 2018

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Klimabilanz 2018:

"Dabei könnte Gesetzgebung sehr wohl die Klimabilanz verbessern und die Folgen des Klimawandels abmildern - mit Anreizen und Sanktionen.



Auch das zeigen die Zahlen aus 2018. So nahm die Stromerzeugung aus Erneuerbaren zu, die aus fossilen Energieträgern ging zurück. Das hat etwas mit der Stilllegung von Kraftwerken zu tun, verweist aber auch auf die Potenziale von Wind- und Solarenergie. Statt deren Ausbau zu behindern, muss der Bund in die Offensive gehen. Auch höhere Preise lassen Emissionen sinken - das zeigt sich im Autoverkehr und in der Industrie. Eine CO2 -Steuer könnte Anreiz zu sparsamem Verbrauch sein. Akzeptiert würde sie nur, wenn Geringverdiener nicht die Vielfliegerei der Wohlhabenden finanzieren müssten. Die Kosten der Umweltverschmutzung müssen gerecht verteilt sein; die Schweiz zeigt mit ihrer CO2-Abgabe, dass dies möglich ist. Was es dafür vor allem braucht, ist eine Regierung, die dem Gestalten gegenüber dem Abwarten den Vorzug gibt."