Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Handelsstreit EU/USA

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Handelsstreit EU/USA:

"Die Welt blickt auf eine gereizte EU, die in Wirtschaftsfragen eben doch eine Großmacht ist - und dies nun auch zeigt.



Die verbliebene Beliebtheit des seltsamen Präsidenten Trump in den USA hängt an zwei seidenen Fäden: dass der Dow Jones oben ist und die Arbeitslosenquote unten. Die EU hat die Macht, beide Kurven zu ändern. Trump hat sich viele Feinde gemacht in letzter Zeit. Will er unbedingt noch eine letzte schmerzhafte Lektion?"/zz/DP/he