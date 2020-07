Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Gesetz/Fleischindustrie

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Gesetz/Fleischindustrie:

"Das Gesetz, das vom Bundeskabinett jetzt auf den Weg gebracht worden ist, bricht mit einem System moderner Sklaverei in der Fleischindustrie, das 16-Stunden-Tage unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen mitten in Deutschland möglich gemacht hat.



Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Änderungen, auch gegen anfängliche Widerstände in Teilen der Union, durchgesetzt. So zynisch es klingt, aber es war gerade die Corona-Krise, die ein Fenster zu einer Lösung geöffnet hat, die vorher in der Koalition politisch nicht durchsetzbar war. Heil hat diese Chance erkannt und er hat sie genutzt."/yyzz/DP/he