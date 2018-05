Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Gabriel-Job in der Wirtschaft

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Gabriel-Job in der Wirtschaft:

"Ist also alles in Ordnung? Nicht ganz.



Zu besichtigen ist eine Eleganz in eigener Sache, für die der gefühlvolle Gabriel noch einen Preis bezahlen wird: in Internetforen, in Ortsvereinen, vielleicht gar beim Gang durchs heimische Goslar. Es geht um zerbrochene Hoffnungen, nicht um gebrochene Gesetze. Wieder einmal kümmert sich einer, der einst in die Politik ging, um die Welt für andere ein Stück besser zu machen, am Ende um sich selbst. Und wieder einmal erweckt der Wechsel in die Wirtschaft einen Verdacht: Hat der neue Aufsichtsrat etwa schon als Minister etwas für das Unternehmen getan, dem er sich nun zuwendet?"/ra/DP/he