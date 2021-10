Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona und Infektionszahlen

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona und Infektionszahlen

Wir treten jetzt ein in die Egalphase der Pandemie.



Nicht alles daran ist problematisch. Es ist Fakt, dass das Virus nicht weggehen wird, dass wir damit leben müssen. Dass es in diesem Winter keinen Freedom Day geben wird, keine Aufhebung aller Maßnahmen, sollte es auch sein. Aber ansonsten: überall haarsträubende Nonchalance. Wir wissen nicht, wie viele Menschen genau geimpft sind? Egal. Wir wissen kaum etwas Belastbares über die Infektionsentwicklung, seit die Tests kostenpflichtig geworden sind? Egal. Wir werden bald keine rechtlich bundesweite Grundlage für die restlichen Corona-Maßnahmen mehr haben? Wir haben gerade irgendwie auch keine Regierung, was soll man da erwarten?/al/DP/zb