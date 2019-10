Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu China/Patente

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu China/Patente:

"Im vergangenen Jahr wurden knapp die Hälfte der weltweit gut drei Millionen Patente für chinesische Erfindungen vergeben.



Nicht einmal ein Jahrzehnt hat China gebraucht, um die etablierten Technologienationen in dieser Disziplin weit hinter sich zu lassen. Das alte Wirtschaftsmodell der verlängerten Werkbank für ausländische Investoren ist abgelöst worden durch eigene Unternehmen für eigene Produkte. Haben die Europäer vor einem Jahrhundert die Technologien der Zukunft entwickelt und die Amerikaner vor einem halben, sehen sich nun die Chinesen an der Reihe. Dass Europa nicht mehr mithält, hat wenig mit einem Mangel an Ressourcen zu tun. Es fehlt am Mut zum Risiko und am Hunger nach Neuem."/be/DP/he