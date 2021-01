Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu CDU-Parteitag

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu CDU-Parteitag

Am Tag nach seiner Wahl blickt der neue Vorsitzende auf eine Partei, die zwar in den Umfragen noch glänzend dasteht, in Wahrheit aber gerade auseinanderfällt.



Am Ende einer Ära, in der sich die politische Macht in den Händen einer Person konzentriert hat, ist das keine Überraschung. Am Ende der Ära Kohl flog die CDU - auch unter dem Druck der Spendenaffäre - komplett auseinander. Die Voraussetzungen sind im Jahr 2021 andere. Der politisch emotionale Druck im Kessel ist aber ähnlich groß. Jene, die den MerkelKurs fast 16 Jahre lang nur mit der Faust in der Tasche mitgegangen sind, wollen nun Veränderung./al/DP/zb