Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Ampel-Koalition

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Ampel-Koalition:

"Mittlerweile ist klar: Die Ampelregierung hat Startschwierigkeiten. Das hat stark damit zu tun, dass die FDP in der Corona-Politik noch nicht den Rollenwechsel von der Oppositions- zur Regierungspartei geschafft hat. Die FDP hat den Kanzler in der Corona-Politik bereits mehrfach in die Bredouille gebracht. Sie hat darauf bestanden, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen, als dies öffentlich das falsche Signal war. Wegen der Liberalen gibt es keine eigene Regierungsmehrheit bei der Frage einer allgemeinen Impfpflicht. Der Regierungschef droht hier in einer Sache, die er selbst als zentral erkannt hat, vor eine Wand zu laufen."/yyzz/DP/he