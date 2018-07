Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine' zu Rettungsaktion/Thailand

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine" zu Rettungsaktion/Thailand:

"In Europa blicken jetzt Millionen konzentriert auf die Höhle in Thailand - und wenden sich gleichzeitig ab von Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken.



An der Biertheke wird die Rettung Schiffbrüchiger als "zweischneidige Sache" diskutiert, sie könne ja weitere Fluchtbewegungen bewirken. Die Europäer müssen aufpassen. Die Rettung des Abendlandes, seiner Werte und seiner Kultur, verlangt nicht nur eine Stärkung des europäischen Grenzschutzes, sondern auch eine Stärkung der europäischen Hilfsbereitschaft. Wenn ernsthaft diskutiert wird, ob man Ertrinkende noch retten soll, droht Europa eine neue Finsternis."/yyzz/DP/he