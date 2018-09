Pressestimme: 'Handelsblatt' zur zerrütteten SPD

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die kriselnde SPD:

"Der SPD geht es so schlecht wie nie zuvor.



Ihr redliches Bemühen, Sachfragen - etwa die Wohnungsnot oder das Rentenniveau - in den Mittelpunkt zu rücken, bleibt ohne messbare Resultate. SPD-Stammwähler laufen Populisten am rechten Rand in die Arme. In einigen Bundesländern ist die SPD keine Volkspartei mehr. Schon gibt es Fatalisten unter den Parteimitgliedern, die achselzuckend auf den Untergang sozialdemokratischer Parteien in Nachbarländern verweisen - als sei der Niedergang gottgegeben."/yyzz/DP/tos