Pressestimme: 'Handelsblatt' zur guten Lage der Krankenkassen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur guten Lage der Krankenkassen:

"Ein Verdienst seiner Gesundheitspolitik ist die noch gute Finanzlage der Krankenkassen jedenfalls nicht.



Gröhe hat zwar gute Chancen als der Gesundheitsminister mit der höchsten Anzahl an Reformen innerhalb einer Legislaturperiode in die Geschichte einzugehen. Doch der Preis, den die Versicherten dafür zahlen müssen, ist enorm hoch: Denn er hat die schon unter Schwarz-Gelb begonnene Politik der lockeren Hand fortgesetzt. Manchen Reformkonsens erkaufte sich der Minister regelrecht. Über Jahrzehnte war es der Gesundheitspolitik gelungen, den Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt durch Spargesetze annähernd konstant zu halten. Gröhe hat dieses Ziel aufgegeben. Wäre es ihm gelungen, den Ausgabenanteil am BIP konstant zu halten, könnte sich die große Koalition für Beitragssenkungen zur Krankenversicherung feiern lassen."/be/DP/stb