Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Windenergie-Branche

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Windenergie-Branche:

"Unverhältnismäßig hoch sind die Restriktionen auch in den Fällen, in denen Betreiber auf der Fläche eines Windparks, der am Ende seiner wirtschaftlichen Lebensdauer angelangt ist, neue, effizientere Windräder aufstellen wollen.



Manche Höhenbegrenzung und auch Belange der Flugsicherung sind wenig plausibel. Sie machen neue Projekte auf bereits erschlossenen, ans Stromnetz angebundenen Flächen unmöglich. Die Politik hat Möglichkeiten, alten Anlagen den Weiterbetrieb zu ermöglichen oder an bestehenden Standorten neuen Anlagen den Weg zu ebnen. Sie sollte diese Möglichkeiten nutzen."/yyzz/DP/he