Pressestimme: 'Handelsblatt' zur US-Wahl

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur US-Wahl:

"Die Herausforderungen in den USA sind so groß, der Vorgänger (Trump) hat so viel Probleme hinterlassen, dass man argumentieren könnte, Bidens Aufgabe sei nicht zu schaffen.



Doch das sollten wir anders sehen: Der Raum für schnelle Verbesserungen ist so groß, dass die Freude und der Optimismus über Joe Bidens Sieg berechtigt sind. Jede Zeit hat ihre Helden. Joe Biden könnte zumindest in Teilen das Heldenstück gelingen."/be/DP/he