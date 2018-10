Pressestimme: 'Handelsblatt' zur SPD/Bayern/Wahlen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SPD/Bayern/Wahlen:

"Im Niedergang der Partei spiegelt sich der unaufhaltsame Prozess des Auseinanderdriftens der Gesellschaft wider.



Es geht im politischen Diskurs und erst recht in der öffentlich-medialen Debatte immer weniger um Ausgleich und immer mehr um Polarisierung und Partikularinteressen. Das Einen und Zusammenführen findet nicht mehr statt. Das ist das große Problem. Die Volkspartei, die in allen politischen Debatten die passende Antwort bieten will oder doch zumindest nach Lösungen sucht, sie erscheint aus der Sicht vieler Wählerinnen und Wähler obsolet."/be/DP/jha