Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Rüstungshilfe an die Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Rüstungshilfe an die Ukraine:

"Kurz vor den Feiertagen kündigte Scholz an, der Ukraine zwei Milliarden Euro an Rüstungshilfe bereitzustellen. Nach der Kritik an seiner zögerlichen Haltung in Sachen Waffenlieferungen wollte Scholz so für etwas österliche Ruhe sorgen. (.) Doch in Wahrheit ist die Ankündigung nicht mehr als rhetorisches Blendwerk. Die zwei Milliarden sollen aus dem Ergänzungshaushalt kommen. Bis der vom Bundestag beschlossen wird, vergehen Wochen. Viel Zeit, die die Ukraine nicht hat. Wollte die Bundesregierung der Ukraine schnell helfen, hätte sie das Geld sofort bereitstellen können. Haushälterisch problemlos möglich. Nur: Warum hat es die Bundesregierung dann nicht längst gemacht? Die Antwort liegt auf der Hand: Mehr Geld hilft der Ukraine null. Deshalb will die Bundesregierung Hilfen mit Vorhaben unterfüttern. Derzeit hat sie offenbar nur nichts, was sie der Ukraine an Waffen anbieten könnte. Damit entpuppt sich die Zwei-Milliarden-Ankündigung aber eben: als vorerst reine PR-Nummer."