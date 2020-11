Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Rolle Polens im EU-Haushaltsstreit

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur Rolle Polens im EU-Haushaltsstreit

Polens Regierung geht es ums Prinzip - und will sich dabei auf keinen Fall hineinregieren lassen, wie sie die größte osteuropäische Volkswirtschaft umformt mit ihren scheinbar aus einem anderen Jahrhundert stammenden Werten.



Dazu gehören Abtreibungsverbote, die Untersagung gleichgeschlechtlicher Ehen oder die Unterjochung der Justiz unter Regierungsvorgaben. (.) Die Liste undemokratischer und antiliberaler Praktiken ließe sich fast beliebig fortführen. Dabei sind sich Warschaus Eiferer in wundersamer Weise einig mit Russland und seinem Herrscher Wladimir Putin, den sie eigentlich außenpolitisch bekämpfen. Doch der Spaltpilz, den die Polen nach Europa tragen, nützt ausgerechnet dem in Warschau so kritisch beäugten Kreml, weil er die EU in Existenznot bringt./yyzz/DP/zb