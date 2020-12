Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Reform des Euro-Rettungsschirms

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Reform des Euro-Rettungsschirms:

"Das Grundproblem bleibt bestehen: Die Euro-Staaten machen einen großen Bogen um den Euro-Rettungsfonds, wie sich gerade in der Coronakrise zeigt.



Zwar kann der ESM eigene Corona-Kredite vergeben, doch abgerufen wurden davon bislang keine. Stattdessen vertrauen die Euro-Länder lieber auf die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie auf die anderen neuen EU-Kriseninstrumente. Der damit einhergehende Bedeutungsverlust des ESM hat diverse Gründe: So ist der Fonds durch seine Rolle in der Euro-Krise vorbelastet, als Teil der Troika machte er Staaten für Hilfen harte Reformauflagen. ESM-Hilfen gelten in Südeuropa seitdem als politisch toxisch. Gerade deshalb wäre es wichtig gewesen, den Fonds neu zu erfinden."/DP/jha