Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Mesalliance Trump-UN

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über den Umgang der Vereinten Nationen (UN) mit US-Präsident Donald Trump:

"Die Schäden, die Trump anrichtet, sind nicht nur materieller Natur.



Es geht nicht nur um weniger Geld für Hilfsbedürftige, Bildung oder Menschenrechte. Trump schickt sich auch an, das Vertrauen in die UN nachhaltig zu verletzen. Vertrauen ist aber ein Grundpfeiler internationaler Beziehungen. Ohne Vertrauen droht die Welt noch stärker in ein Zeitalter der Konfrontation und der Konflikte abzugleiten. Wie sollen die UN auf die epochale Gefahr durch Trump reagieren? In der UN-Führungsetage herrscht Ratlosigkeit. Bislang vermeidet UN-Generalsekretär António Guterres klare Worte an die Adresse Washingtons."/yyzz/DP/tos