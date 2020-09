Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Klimapolitik der EU-Kommission

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Klimapolitik der EU-Kommission:

"In den nächsten Wochen wird Berlin nun ausloten müssen, ob die europäischen Mitgliedstaaten bei von der Leyens Vorstoß mitmachen und vor allem wie.



Dass es da nicht um hohle Phrasen gehen kann, dürfte selbstverständlich sein. Es braucht nicht nur Klimaziele, gar einen Überbietungswettbewerb, sondern es braucht Ideen, Mut und die Bereitschaft, Milliarden in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft zu investieren. Milliarden, von denen viele ohnehin in die Hand genommen werden, um die Folgen der Corona-Pandemie für Wirtschaft und Gesellschaft abzufedern."/yyzz/DP/fba