Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Energiepartnerschaft mit Katar

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Energiepartnerschaft mit Katar:

"Der Emir von Katar ist ein kluger Geschäftsmann, der auf einem riesigen Gasfeld sitzt. Das macht ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner vieler Regierungen in Asien und Europa. Zaubern kann der Emir allerdings nicht. Und zu verschenken hat er auch nichts. Als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im März in Katar zu Besuch war, ist bei einigen Beobachtern der Eindruck entstanden, Katar sei der Retter in der Not. Doch das Emirat kann nur einer von vielen Helfern sein. Die große Menge an russischem Erdgas, die wir über Jahre gedankenlos und zu niedrigen Preisen konsumiert haben, kann Katar nur zu einem Bruchteil ersetzen. Der Rest muss woanders herkommen - oder durch mehr Effizienz verzichtbar werden."/DP/jha