Pressestimme: 'Handelsblatt' zur EU-Geldpolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur EU-Geldpolitik:

"In jedem Fall wird die neue Bundesregierung eine Personalentscheidung mit großer stabilitätspolitischer Tragweite treffen müssen: Wer folgt auf Jens Weidmann? EZB-Direktorin Isabel Schnabel jedenfalls dürfte von der FDP nicht akzeptiert werden - und das ist richtig so.



Schnabel verteidigt die lockere Geldpolitik der EZB und schimpft über kritische Medien, die Inflationsängste schürten. Kippt Deutschland auch noch, dann gibt es für den Euro kein Halten mehr. Es kommt das, was sich Frankreich und andere erträumt haben: eine Transferunion mit Weichwährung."