Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Debatte um die Maskenpflicht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Debatte um die Maskenpflicht:

"Überall dort aber, wo Menschen auf engem Platz zusammenkommen oder sich in geschlossenen Räumen aufhalten, wäre es gegenwärtig völlig falsch, die Maskenpflicht aufzuheben.



Die Inzidenz ist nicht das alleinige Kriterium für Corona-Maßnahmen. Entscheidend ist auch die Impfquote. Knapp 75 Prozent der Menschen sind noch nicht vollständig geimpft. Für sie ist die Maske essenziell, um sich und vor allem andere gegen Ansteckung zu schützen, ob im Supermarkt, im Geschäft oder in der Bahn. Und Kinder und Jugendliche sind noch gar nicht geimpft. In Schulklassen könnte sich das Virus ungehindert verbreiten, wenn die Maskenpflicht dort fällt."/yyzz/DP/fba