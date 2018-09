Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Causa Maaßen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur Causa Maaßen:

Es ist kein Zufall, dass die Kontroversen im Innenministerium ihren Ausgang nehmen.



Unter Seehofers Führung formiert sich dort so etwas wie ein Gegenkabinett: Maaßen wird in seiner künftigen Rolle als Staatssekretär für Sicherheit auf seinen alten Bekannten Dieter Romann treffen, den Präsidenten der Bundespolizei, mit dem ihn die innige Ablehnung der Flüchtlingspolitik des Kanzleramts verbindet. In dieser Konstellation wird es eines ganz gewiss nicht geben: weniger Konflikt in Merkels Krisenkoalition./ra/DP/stk