Pressestimme: 'Handelsblatt' zur CSU

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur CSU:

"In der CSU gibt es offensichtlich alte Seilschaften, die den Staat als Beute betrachten.



Wenn es Söder ernst ist, muss er diesen Sumpf trockenlegen. In einer Zeit des Impfdesasters und der fehlenden Teststrategie verlieren die Bürger täglich ein Stück Vertrauen in den Staat. Jetzt kommen noch die Amigos dazu. Bislang ist Söders Image wie eine Teflonpfanne. Es bleibt - noch - nichts kleben. Doch jeder weiß, auch die beste Pfanne bekommt irgendwann Kratzer, die alles am Ende unbrauchbar machen. Davon ist der Franke noch weit entfernt. Aber ein Instinktpolitiker wie er wird sich bewusst sein, wie brandgefährlich die Affären für seine Karriere und die CSU sein können."