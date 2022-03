Pressestimme: 'Handelsblatt' zum einzigen Weg Russland zu bremsen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum einzigen Weg Russland zu bremsen:

"Jede Tankfüllung Benzin und jedes Grad mehr in der Wohnung finanzieren auch Wladimir Putins Krieg. Mit etwa 700 Millionen Euro füllen westliche Konsumentinnen und Verbraucher täglich die Kriegskasse des Moskauer Potentaten allein durch seine Öl- und Gasverkäufe. Ein wirklich wirksamer Schritt wäre es, alle Öl- und Gasimporte aus Russland in den Westen zu stoppen. Oder wenn Russland jedweder Zahlungsverkehr in Dollar, Euro, Yen, Pfund und Franken untersagt, würde. Dann wären sogar Hartwährungserlöse faktisch unbrauchbar. Ein Ende russischer Öl- und Gaslieferungen hätte für Deutschland heftige Folgen. Keine Frage. Doch: Putin will die Ukraine brechen: Rücksichtslos, bewusst vernichtend und abschreckend brutal. Diese Bilder werden uns erschüttern und hilflos wütend machen. Wer eine Unterstützung der Ukraine durch Nato-Militärs skeptisch sieht, weil das einen Atomkrieg zur Folge haben könnte, wird sich vielleicht am Ende doch fragen: Sind die Kosten eines Stopps der russischen Energie-Importe nicht doch tragbar."/yyzz/DP/he