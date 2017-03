Pressestimme: 'Handelsblatt' zum deutsch-türkischen Verhältnis

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum deutsch-türkischen Verhältnis:

Die dummen Nazi-Vergleiche türkischer Regierungspolitiker zeigen, wie gering der Einfluss Europas inzwischen ist.



Mit ihren maßlosen Angriffen bedienen Erdogan und Cavusoglu nicht nur die Ultranationalisten im eigenen Land. Die Attacken aus Ankara spielen auch den Rechtspopulisten in Europa in die Hände. Das zeigt die absurde Forderung nach Einreiseverboten für türkische Politiker. So eskaliert der Konflikt. Verfahrener könnte die Situation kaum sein. Das Verfassungsreferendum am 16. April ist für die Türken vielleicht eine letzte Chance, die Tür zu Europa doch wieder zu öffnen - wenn sie Erdogans Präsidentschaftspläne mehrheitlich durchkreuzen. Doch selbst darauf wagt man kaum zu hoffen. Denn wer weiß schon, wie der unberechenbare Erdogan auf ein Nein bei der Volksabstimmung reagieren würde./yyzz/DP/stk