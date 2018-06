Pressestimme: 'Handelsblatt' zum deutsch-französischen Verhältnis

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum deutsch-französischen Verhältnis:

"Paris hat lange warten müssen auf eine deutsche Position und dann viele Kröten geschluckt.



Von Macrons ursprünglichen Vorschlägen ist nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Man schätze den deutschen Parlamentarismus, den Föderalismus und das Bundesverfassungsgericht, aber europäische Entscheidungen etwa über Nothilfen oder Bankenabwicklung dürften nicht zu rein deutschen werden. Nervös wird die Macron-Regierung, weil sie nicht sicher ist, ob die Koalitionsfraktionen der Bundesregierung folgen. Deutschland so unberechenbar wie Italien, das ist ein Alptraum für die Franzosen. Ihre klare Sprache soll verdeutlichen, was jetzt auf dem Spiel steht: Wer Merkel und Scholz an einem Kompromiss hindert, der lässt das deutsch-französische Paar scheitern, und mit ihm Europa."/yyzz/DP/edh