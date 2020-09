Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Tarifstreit im öffentlichen Dienst

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Tarifstreit im öffentlichen Dienst:

"Unverhältnismäßig und unverschämt? Nein.



Das Streikrecht gehört zu den Grundrechten, von denen schon genug durch die Viruspandemie eingeschränkt sind. Die kommunalen Arbeitgeber haben eine Verschiebung der Tarifrunde abgelehnt und darauf spekuliert, dass Verdi, Beamtenbund und Co. Corona-bedingt nicht kampfbereit sind. Niemand sollte sich deshalb wundern, wenn die Gewerkschaften jetzt das Gegenteil beweisen wollen. Ihnen geht es darum, die Wertschätzung für die "Corona-Helden" in den Kliniken, Gesundheitsämtern, Kitas oder Arbeitsagenturen nun auch in bares Geld umzumünzen. Vom Applaus vom Balkon allein können sich die Beschäftigten noch nichts kaufen."