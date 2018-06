Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Nato-Treffen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Nato-Treffen:

"Aber auch wenn Russland ein Gegner des Westens ist, muss es Gespräche und Geschäfte geben, um den Konflikt einzugrenzen.



Abschreckung darf der Diplomatie nicht den Garaus machen. Diese Gefahr wächst jedoch gerade mit den neuen Truppenforderungen der USA an die Europäer. Noch gefährlicher könnten die Folgen des US-Ausstiegs aus dem Iran-Abkommen werden: Es kursieren bereits Gerüchte, dass die USA in Ramstein das THAAD-Abwehrsystem gegen nukleare Raketen aus dem Iran aufbauen könnten. Russland würde dies als Bedrohung werten und womöglich mit neuen Kurzstrecken-Atomraketen an seiner Westgrenze kontern. Europa wäre dann zurück im Kalten Krieg. Es ist deshalb höchste Zeit für die Bundesregierung, die Verteidigung im Militärbündnis wieder ernster zu nehmen und die Nato nicht länger Trump zu überlassen."