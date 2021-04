Pressestimme: 'Handelsblatt zum Mietendeckel-Urteil

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Mietendeckel-Urteil:

"Der nächste Stopp bei der Festlegung der Mieten dürfte damit der Bundestagswahlkampf sein.



Der Jungsozialist Kevin Kühnert, der schon mal BMW vergesellschaften wollte, kämpfte am Tag der Urteilsverkündung weiter für enteignungsgleiche Eingriffe am Wohnungsmarkt. CDU und FDP würden sich über so eine Auseinandersetzung vor der Wahl freuen. Die bürgerlichen Wähler, die teilweise zu den Grünen abgewandert sind, werden durch Vermögensabgaben oder Mietendeckel abgeschreckt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der in Hamburg durchaus eine erfolgreiche Wohnungsbaupolitik betrieben hat, wird über die Wortmeldung seines innerparteilichen Widersachers Kühnert alles andere als glücklich sein."/yyzz/DP/nas